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Бадоса — об отпуске с Циципасом: мы прекрасно провели это время

Бадоса — об отпуске с Циципасом: мы прекрасно провели это время
Паула Бадоса и Стефанос Циципас
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Испанская теннисистка 10-я ракетка мира Паула Бадоса рассказала о важности отдыха после Открытого чемпионата Франции — 2025, который она провела со Стефаносом Циципасом. Пара отдыхала на Ибице.

«Это было очень важно, особенно потому, что тур — сплошной марафон. Даже два-три дня отдыха — это уже огромная перезагрузка. Мы действительно много работаем. После напряжённого «Шлема» и перед следующим было просто необходимо немного отдыха вне теннисного мира. Мы прекрасно провели это время», — приводит слова Бадосы Tennis.com.

Ранее Бадоса положительно отреагировала на участие в парном турнире Открытого чемпионата США — 2025 со Стефаносом Циципасом.

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