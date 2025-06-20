«Это поможет мне в будущем». Алькарас — о продолжительном матче с Мунаром в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче второго круга на турнире в Лондоне (Великобритания) над соотечественником Хауме Мунаром (6:4, 6:7 (7:9), 7:5), занимающим 59-ю строчку рейтинга ATP. Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут.

«У меня было мало времени, чтобы адаптироваться к этому покрытию, потренироваться, приучить себя к тому, как двигаться, и чем больше времени ты проводишь на корте, тем лучше. Проводить три с половиной часа на корте тоже не было необходимости, но, очевидно, этот матч очень поможет мне в будущем. Он дал мне понять, что нужно улучшить, что я должен сделать. Я играл в теннис намного лучше, чем в первом раунде, чувствовал себя намного лучше с точки зрения мобильности», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Алькарас сразится с 80-й ракеткой мира лаки-лузером Артуром Риндеркнешем из Франции.