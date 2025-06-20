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«Это поможет мне в будущем». Алькарас — о продолжительном матче с Мунаром в Лондоне

«Это поможет мне в будущем». Алькарас — о продолжительном матче с Мунаром в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче второго круга на турнире в Лондоне (Великобритания) над соотечественником Хауме Мунаром (6:4, 6:7 (7:9), 7:5), занимающим 59-ю строчку рейтинга ATP. Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут.

Лондон (м). 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 7
4 		7 9 5
         
Хауме Мунар
59
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«У меня было мало времени, чтобы адаптироваться к этому покрытию, потренироваться, приучить себя к тому, как двигаться, и чем больше времени ты проводишь на корте, тем лучше. Проводить три с половиной часа на корте тоже не было необходимости, но, очевидно, этот матч очень поможет мне в будущем. Он дал мне понять, что нужно улучшить, что я должен сделать. Я играл в теннис намного лучше, чем в первом раунде, чувствовал себя намного лучше с точки зрения мобильности», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Алькарас сразится с 80-й ракеткой мира лаки-лузером Артуром Риндеркнешем из Франции.

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