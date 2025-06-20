Анастасия Потапова ответила, сыграет ли с Грикспором в миксте на турнирах «Большого шлема»

Российская теннисистка 41-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, будет ли играть в паре с нидерландцем Таллоном Грикспором в миксте на турнирах «Большого шлема».

— Есть шанс увидеть тебя в миксте с Грикспором, хотя бы в Австралии?

— Микст нет смысла играть, так как, если мы не проходим во вторую неделю «Шлема», оставаться из-за микста не очень хочется, лучше лететь домой. А если и проходим во вторую неделю, то там уже лучше тратить время на восстановление, а не на игры, — сказала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в телеграм-канале.

Ранее 24-летняя Потапова была замечена в боксе нидерландского теннисиста Таллона Грикспора на нескольких турнирах ATP. Позднее в СМИ появилась информация о романе между россиянкой и нидерландским спортсменом.

Напомним, Анастасия Потапова была замужем за бывшим российским теннисистом Александром Шевченко, ныне представляющим Казахстан. Они поженились 1 декабря 2023 года. В ноябре прошлого года Потапова объявила о разводе.