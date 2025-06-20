«Планирую жить на две страны!» Потапова ответила, останется ли в России после карьеры

41-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, планирует ли жить в России после завершения карьеры.

«Да, не планировала покидать Родину. Но планирую жить на две страны!» — написала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в телеграм-канале.

Потапова родилась в Саратове в 2001 году. Она победительница шести турниров WTA (из них три в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.