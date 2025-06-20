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Итальянский тренер Рик Маччи рассказал, чем его поразил Янник Синнер

Итальянский тренер Рик Маччи рассказал, чем его поразил Янник Синнер
Янник Синнер
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Итальянский тренер Рик Маччи высказался о первой ракетке мира Яннике Синнере. Он отметил уровень осознанности спортсмена в спорте и за его пределами.

«Синнер обладает поразительной осознанностью и видит более широкую картину — не только в теннисе, но и в жизни. Его невероятное мышление — вот почему «итальянский огнемёт» будет выигрывать больше сетов своей головой, чем кто-либо другой», — написал Маччи в социальных сетях.

Ранее Янник Синнер уступил во втором круге турнира в Галле казахстанскому теннисисту 45-й ракетке мира Александру Бублику. Счёт — 6:3, 3:6, 4:6. Сегодня, 20 июня, также состоялся релиз его песни вместе с известным оперным певцом Андреа Бочелли.

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