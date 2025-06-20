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Анастасия Потапова назвала теннисистку, с которой нравится играть в парном разряде

Анастасия Потапова назвала теннисистку, с которой нравится играть в парном разряде
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41-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова рассказала, с кем из теннисисток ей нравится играть в парном разряде.

— С кем любите играть пару (помимо Яны Сизиковой)? И с кем бы вы хотели поиграть в ближайшее время?
— С Ольгой (Данилович. — Прим. «Чемпионата») очень нравится ещё, была бы не против для опыта сыграть с Синяковой! — написала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в телеграм-канале.

На недавно завершившемся «Ролан Гаррос» — 2025 Потапова в паре с сербской теннисисткой Ольгой Данилович дошла до четвертьфинала, в котором спортсменки уступили российскому дуэту Мирра Андреева/Диана Шнайдер. 24-летняя Потапова повторила своё лучшее достижение в парном разряде на турнирах «Большого шлема». Также она является победительницей трёх турниров WTA в парном разряде (один в паре с Верой Звонарёвой, два — с Яной Сизиковой) и финалисткой трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде.

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