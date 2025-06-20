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Даниил Медведев — Алекс Михельсен, результат матча 20 июня 2025, счет 2:0, 1/4 финала ATP 500 Галле

Медведев обыграл Михельсена в 1/4 финала турнира в Галле, ему потребовалось 7 матчболов
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На травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) завершился четвертьфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Алексом Михельсеном, занимающим 33-ю строчку мирового рейтинга ATP. Игра закончилась победой россиянина в двух сетах — 6:4, 6:3.

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
Алекс Михельсен
33
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках российский теннисист семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. Отметим, что россиянину потребовалось семь матчболов, чтобы выиграть победное очко.

Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет победитель матча Флавио Коболли (Италия) — Александр Зверев (Германия).

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