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Анастасия Потапова ответила, считает ли она себя самой красивой теннисисткой в туре

Анастасия Потапова ответила, считает ли она себя самой красивой теннисисткой в туре
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41-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова ответила, согласна ли она с тем, что является самой красивой теннисисткой в туре.

— Согласны с тем, что вы — самая красивая теннисистка в туре?
— Согласна с тем, что у меня богатый внутренний мир и что я очень добрый и отзывчивый человек, чем я очень горжусь! — написала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в телеграм-канале.

24-летняя Потапова — победительница шести турниров WTA (из них три в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.

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