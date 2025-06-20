Известный певец Андреа Бочелли похвалил Янника Синнера за трудолюбие

Оперный певец Андреа Бочелли благожелательно высказался о первой ракетке мира итальянском теннисисте Яннике Синнере.

«Я был поражён, удивлён и восхищён его личностью. Это парень, полный доброй воли, готовый идти на жертвы и стремиться действовать. Он знает, что такое труд», — приводит слова Бочелли Джованни Пелаццо со ссылкой на Tg1.

Сегодня, 20 июня, состоялся релиз песни Янника Синнера и Андреа Бочелли. Композиция получила название «Polvere e Gloria» («Пыль и слава»). Отметим, что Синнер в произведении не поёт, а только произносит несколько фраз. В ролик также попала фраза Янника: «В нашей жизни будет много первых раз, и всё, что нужно – это быть собой».