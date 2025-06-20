Потапова ответила, являются ли теннис и реклама единственными источниками её доходов

41-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова ответила на вопрос о своих источниках дохода, кроме тенниса.

— Теннис и реклама твои единственные виды заработка?

— На данный момент да.

Это мой главный фокус. Но это не значит, что я не планирую что-то ещё! — написала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в телеграм-канале.

24-летняя Потапова — победительница шести турниров WTA (из них три в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.