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Потапова ответила, являются ли теннис и реклама единственными источниками её доходов

Потапова ответила, являются ли теннис и реклама единственными источниками её доходов
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41-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова ответила на вопрос о своих источниках дохода, кроме тенниса.

— Теннис и реклама твои единственные виды заработка?
— На данный момент да.

Это мой главный фокус. Но это не значит, что я не планирую что-то ещё! — написала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в телеграм-канале.

24-летняя Потапова — победительница шести турниров WTA (из них три в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.

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Новости. Теннис
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