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Онс Жабер — Маркета Вондроушова, результат матча 20 июня 2025, счет 0:2, 1/4 финала WTA 500 Берлин

Маркета Вондроушова пробилась в полуфинал турнира в Берлине, обыграв Жабер
Маркета Вондроушова
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Чешская теннисистка бывшая шестая ракетка мира Маркета Вондроушова обыграла соперницу из Туниса Онс Жабер и прошла в полуфинал турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Счёт — 6:4, 6:1.

Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:35 МСК
Онс Жабер
61
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Вондроушовой удалось реализовать 3 брейк-пойнта из 11 возможных. Она не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Жабер выполнила одну подачу навылет, но не смогла реализовать четыре брейк-пойнта.

В четвертьфинале соревнований на травяном покрытии Маркета Вондроушова сыграет с сильнейшей в матче между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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