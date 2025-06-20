Маркета Вондроушова пробилась в полуфинал турнира в Берлине, обыграв Жабер
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Чешская теннисистка бывшая шестая ракетка мира Маркета Вондроушова обыграла соперницу из Туниса Онс Жабер и прошла в полуфинал турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Счёт — 6:4, 6:1.
Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:35 МСК
61
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
164
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Вондроушовой удалось реализовать 3 брейк-пойнта из 11 возможных. Она не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Жабер выполнила одну подачу навылет, но не смогла реализовать четыре брейк-пойнта.
В четвертьфинале соревнований на травяном покрытии Маркета Вондроушова сыграет с сильнейшей в матче между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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