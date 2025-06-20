У Даниила Медведева пошла кровь из носа во время матча с Михельсеном в Галле
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В эти минуты на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) проходит четвертьфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Алексом Михельсеном, занимающим 33-ю строчку мирового рейтинга ATP. Во втором сете россиянин вызвал на корт врача из‑за назального кровотечения. На момент появления медика Медведев вёл в матче со счётом 6:4, 3:1.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
33
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
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11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Фото: Кадр из трансляции
На момент выхода новости счёт во второй партии 5:2 в пользу Медведева.
Отметим, что в марте этого года у Медведева пошла кровь из носа во время четвертьфинального матча третьего круга против того же Михельсена на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а также в феврале во встрече с немцем Ян-Леннардом Штруффом на турнире в Марселе.
Комментарии
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