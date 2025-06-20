«Не могу проиграть на глазах у своего деда». Дрейпер — об участии на турнире в Лондоне
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Британский теннисист Джек Дрейпер рассказал об ответственности, которую испытывает, играя на глазах у родного дедушки. В эти дни шестая ракетка мира выступает на турнире в Лондоне.
«Я не могу проиграть на глазах у своего деда, понимаете, о чём я? Он переживает каждый момент вместе со мной. И осознание того, что он там, заставляет меня выкладываться ещё больше. Для меня семья — это главное», — приводит слова Дрейпера We love tennis.
Сегодня, 20 июня, британец сыграет в 1/4 финала с американским теннисистом 32-й ракеткой мира Брендоном Накашимой. Матч начнётся не ранее 15:30 мск. Счёт личных встреч двух теннисистов — 1-1.
Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 15:30 МСК
32
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Не начался
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
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