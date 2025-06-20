Китаянка Синьюй прошла в полуфинал турнира в Берлине на отказе Паулы Бадосы

Китайская теннисистка 49-я ракетка мира Ван Синьюй прошла в полуфинал турнира в Берлине (Германия) на отказе своей соперницы из Испании Паулы Бадосы. 10-я ракетка мира прекратила борьбу во время второго сета из-за травмы. Счёт — 6:1 в пользу Синьюй.

Матч продолжался 27 минут. За это время китаянка реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила две подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Испанка допустила четыре двойные ошибки и выиграла 36% очков на своей подаче.

В полуфинале соревнований на травяном покрытии Ван Синьюй сыграет с сильнейшей в противостоянии россиянки Людмилы Самсоновой и американки Аманды Анисимовой.