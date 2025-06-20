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Потапова сообщила о своём участии в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в этом году

Потапова сообщила о своём участии в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в этом году
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41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова ответила, приедет ли она в этом году на выставочный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

«Обязательно! Моя любимая неделя в году», — написала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в телеграм-канале.

«Трофеи Северной Пальмиры» — международный командный теннисный турнир, который с 2022 года проводится в конце ноября — начале декабря. В 2024 году победителем соревнований в Санкт-Петербурге стала команда «Львы», в составе которой выступали Анастасия Потапова, Карен Хачанов и болгарская теннисистка Виктория Томова. Они стали двукратными чемпионами «Трофеев Северной Пальмиры».

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