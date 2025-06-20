Андрей Чесноков отреагировал на выход Медведева в 1/4 финала турнира в Галле
Поделиться
Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева в матче 1/4 финала турнира в Галле. Россиянин оказался сильнее американца Алекса Михельсена.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
33
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Медведев очень хорошо играет на этом турнире, и с Михельсеном выглядел довольно уверенно. Такое бывает, что после спада ты вдруг начинаешь играть хорошо. Это прекрасная победа, потому что Михельсен — очень талантливый игрок, к тому же Даниил давно не выходил в полуфинал турниров. Надеюсь, он сумеет сохранить такой уровень», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
В полуфинале Медведев сыграет с сильнейшим в матче Александр Зверев (Германия) — Флавио Коболли (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2025
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:11
-
14:39
-
14:31
-
14:30
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:51
-
13:41
-
13:36
-
13:28
-
13:08
-
12:41
-
12:19
-
12:19
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
11:04
-
10:55
-
10:48
-
10:38
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:14
-
09:09