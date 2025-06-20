Андрей Чесноков отреагировал на выход Медведева в 1/4 финала турнира в Галле

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева в матче 1/4 финала турнира в Галле. Россиянин оказался сильнее американца Алекса Михельсена.

«Медведев очень хорошо играет на этом турнире, и с Михельсеном выглядел довольно уверенно. Такое бывает, что после спада ты вдруг начинаешь играть хорошо. Это прекрасная победа, потому что Михельсен — очень талантливый игрок, к тому же Даниил давно не выходил в полуфинал турниров. Надеюсь, он сумеет сохранить такой уровень», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В полуфинале Медведев сыграет с сильнейшим в матче Александр Зверев (Германия) — Флавио Коболли (Италия).