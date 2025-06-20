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Андрей Чесноков отреагировал на выход Медведева в 1/4 финала турнира в Галле

Андрей Чесноков отреагировал на выход Медведева в 1/4 финала турнира в Галле
Даниил Медведев
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева в матче 1/4 финала турнира в Галле. Россиянин оказался сильнее американца Алекса Михельсена.

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
Алекс Михельсен
33
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Медведев очень хорошо играет на этом турнире, и с Михельсеном выглядел довольно уверенно. Такое бывает, что после спада ты вдруг начинаешь играть хорошо. Это прекрасная победа, потому что Михельсен — очень талантливый игрок, к тому же Даниил давно не выходил в полуфинал турниров. Надеюсь, он сумеет сохранить такой уровень», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В полуфинале Медведев сыграет с сильнейшим в матче Александр Зверев (Германия) — Флавио Коболли (Италия).

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