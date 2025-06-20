Медведев уступает лишь двум действующим игрокам по количеству выходов в полуфинал на траве

Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев вышел на третье место среди действующих игроков по количеству выходов в полуфинал турниров на травяном покрытии. Сегодня, 20 июня, он обыграл американца Алекса Михельсена (6:4, 6:3) на турнире в Галле и в восьмой раз стал полуфиналистом турнира ATP на траве.

Топ-3 действующих игрока по количеству выходов в полуфинал травяных турниров:

Новак Джокович (Сербия) — 18. Марин Чилич (Хорватия) — 11. Даниил Медведев (Россия) — 8.

Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет победитель матча Флавио Коболли (Италия) — Александр Зверев (Германия).