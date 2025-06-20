Медведев уступает лишь двум действующим игрокам по количеству выходов в полуфинал на траве
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев вышел на третье место среди действующих игроков по количеству выходов в полуфинал турниров на травяном покрытии. Сегодня, 20 июня, он обыграл американца Алекса Михельсена (6:4, 6:3) на турнире в Галле и в восьмой раз стал полуфиналистом турнира ATP на траве.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
33
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Топ-3 действующих игрока по количеству выходов в полуфинал травяных турниров:
- Новак Джокович (Сербия) — 18.
- Марин Чилич (Хорватия) — 11.
- Даниил Медведев (Россия) — 8.
Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет победитель матча Флавио Коболли (Италия) — Александр Зверев (Германия).
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