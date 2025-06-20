Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Галле, где сразится с Даниилом Медведевым

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга он со счётом 6:4, 7:6 (8:6) одолел 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Зверев выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. Его соперник выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести.

В матче за выход в финал турнира в Галле Зверев сразится с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.