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Александр Зверев — Флавио Коболли, результат матча 20 июня 2025, счёт 2:0, 1/4 финала ATP 500 Галле

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Галле, где сразится с Даниилом Медведевым
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Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга он со счётом 6:4, 7:6 (8:6) одолел 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли.

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 14:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6
6 		7 8
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Зверев выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. Его соперник выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести.

В матче за выход в финал турнира в Галле Зверев сразится с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.

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