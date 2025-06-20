Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Галле, где сразится с Даниилом Медведевым
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Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга он со счётом 6:4, 7:6 (8:6) одолел 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 14:25 МСК
24
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
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3
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Зверев выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. Его соперник выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести.
В матче за выход в финал турнира в Галле Зверев сразится с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.
Комментарии
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