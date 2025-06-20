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Паула Бадоса опубликовала пост после снятия с турнира в Берлине из-за травмы

Паула Бадоса опубликовала пост после снятия с турнира в Берлине из-за травмы
Паула Бадоса
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Испанская теннисистка 10-я ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала отказ от продолжения борьбы в матче 1/4 финала турнира в Берлине (Германия) с китаянкой Ван Синьюй. Испанка вынуждена была сняться из-за травмы. Первый сет остался за китаянкой — 6:1.

«Я так устала от этого», — написала Бадоса в социальных сетях.

Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 14:05 МСК
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1
6
         
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Матч продолжался 27 минут. За это время китаянка реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила две подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Испанка допустила четыре двойные ошибки и выиграла 36% очков на своей подаче.

В полуфинале соревнований на травяном покрытии Ван Синьюй сыграет с сильнейшей в противостоянии россиянки Людмилы Самсоновой и американки Аманды Анисимовой.

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