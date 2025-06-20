Паула Бадоса опубликовала пост после снятия с турнира в Берлине из-за травмы
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Испанская теннисистка 10-я ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала отказ от продолжения борьбы в матче 1/4 финала турнира в Берлине (Германия) с китаянкой Ван Синьюй. Испанка вынуждена была сняться из-за травмы. Первый сет остался за китаянкой — 6:1.
«Я так устала от этого», — написала Бадоса в социальных сетях.
Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 14:05 МСК
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
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Ван Синьюй
В. Синьюй
Матч продолжался 27 минут. За это время китаянка реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила две подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Испанка допустила четыре двойные ошибки и выиграла 36% очков на своей подаче.
В полуфинале соревнований на травяном покрытии Ван Синьюй сыграет с сильнейшей в противостоянии россиянки Людмилы Самсоновой и американки Аманды Анисимовой.
Комментарии
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