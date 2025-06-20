Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даяна Ястремская — Лейла Фернандес, результат матча 20 июня 2025, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-250 в Ноттингеме

Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, обыграв Лейлу Фернандес
Комментарии

43-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала канадку Лейлу Фернандес (98-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Ноттингем. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 13:05 МСК
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6
6 		7 8
         
Даяна Ястремская
46
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч продолжался 1 час 50 минут. Ястремская выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. Фернандес подала один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми.

Соперницей Ястремской в полуфинале турнира в Ноттингеме станет победительница матча Магда Линетт (Польша) — Клара Таусон (Дания).

Сетка турнира в Ноттингеме
Календарь турнира в Ноттингеме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android