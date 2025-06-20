Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, обыграв Лейлу Фернандес
Поделиться
43-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала канадку Лейлу Фернандес (98-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Ноттингем. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 13:05 МСК
30
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
46
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Матч продолжался 1 час 50 минут. Ястремская выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. Фернандес подала один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми.
Соперницей Ястремской в полуфинале турнира в Ноттингеме станет победительница матча Магда Линетт (Польша) — Клара Таусон (Дания).
Комментарии
- 20 июня 2025
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:11
-
14:39
-
14:31
-
14:30
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:51
-
13:41
-
13:36
-
13:28
-
13:08
-
12:41
-
12:19
-
12:19
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
11:04
-
10:55
-
10:48
-
10:38
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:14
-
09:09