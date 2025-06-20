Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, обыграв Лейлу Фернандес

43-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала канадку Лейлу Фернандес (98-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 50 минут. Ястремская выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. Фернандес подала один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми.

Соперницей Ястремской в полуфинале турнира в Ноттингеме станет победительница матча Магда Линетт (Польша) — Клара Таусон (Дания).