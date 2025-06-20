Анастасия Потапова назвала своё любимое покрытие

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова ответила на вопрос о покрытии, на котором ей больше всего нравится играть.

— Какое твоё любимое покрытие?

— Грунт, — написала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» в своём телеграм-канале.

24-летняя Потапова — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде (из них один — на грунте) и трёх турниров в парном разряде (два — на грунте), победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.