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«Рад тому, как подавал». Даниил Медведев высказался о победе над Михельсеном в Галле

«Рад тому, как подавал». Даниил Медведев высказался о победе над Михельсеном в Галле
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном (6:4, 6:3) в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
Алекс Михельсен
33
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Очень рад, как здесь играю. Отличные три матча с тяжёлыми соперниками (именно на траве). Сегодня опять не было ни одного брейк-пойнта у него, может быть, было один раз «ровно». Поэтому рад тому, как подавал, тому, как играю, и надеюсь сыграть ещё лучше», — сказал Медведев в интервью на корте.

Российский теннисист выполнил семь подач навылет. Его соперник не заработал ни одного брейк-пойнта.

Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет третья ракетка мира Александр Зверев из Германии.

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