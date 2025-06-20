«Рад тому, как подавал». Даниил Медведев высказался о победе над Михельсеном в Галле
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном (6:4, 6:3) в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
33
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
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11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Очень рад, как здесь играю. Отличные три матча с тяжёлыми соперниками (именно на траве). Сегодня опять не было ни одного брейк-пойнта у него, может быть, было один раз «ровно». Поэтому рад тому, как подавал, тому, как играю, и надеюсь сыграть ещё лучше», — сказал Медведев в интервью на корте.
Российский теннисист выполнил семь подач навылет. Его соперник не заработал ни одного брейк-пойнта.
Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет третья ракетка мира Александр Зверев из Германии.
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