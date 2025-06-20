Даниил Медведев одержал 50-ю победу в карьере на травяном покрытии
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев одержал 50-ю победу в карьере на турнирах с травяным покрытием. Сегодня, 20 июня, он одолел американца Алекса Михельсена (6:4, 6:3) в четвертьфинале в Галле (Германия).
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
33
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках российский теннисист семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. Отметим, что россиянину потребовалось семь матчболов, чтобы выиграть победное очко.
Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет Александр Зверев из Германии.
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