Даниил Медведев одержал 50-ю победу в карьере на травяном покрытии

Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев одержал 50-ю победу в карьере на турнирах с травяным покрытием. Сегодня, 20 июня, он одолел американца Алекса Михельсена (6:4, 6:3) в четвертьфинале в Галле (Германия).

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках российский теннисист семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. Отметим, что россиянину потребовалось семь матчболов, чтобы выиграть победное очко.

Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет Александр Зверев из Германии.