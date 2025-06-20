Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев одержал 50-ю победу в карьере на травяном покрытии

Даниил Медведев одержал 50-ю победу в карьере на травяном покрытии
Комментарии

Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев одержал 50-ю победу в карьере на турнирах с травяным покрытием. Сегодня, 20 июня, он одолел американца Алекса Михельсена (6:4, 6:3) в четвертьфинале в Галле (Германия).

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:45 МСК
Алекс Михельсен
33
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках российский теннисист семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. Отметим, что россиянину потребовалось семь матчболов, чтобы выиграть победное очко.

Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет Александр Зверев из Германии.

Материалы по теме
Медведев — в полуфинале Галле! Кровь из носа не помешала ему выиграть 50-й матч на траве
Медведев — в полуфинале Галле! Кровь из носа не помешала ему выиграть 50-й матч на траве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android