«Это не серьёзная и не новая проблема». Медведев — о кровотечении в 1/4 финала в Галле

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о назальном кровотечении, из-за которого ему пришлось вызвать на корт врача в матче 1/4 финала турнира ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 6:3.

«У меня есть склонность к кровотечению из носа, когда я нахожусь в сухой среде. На юге Франции, где я живу, этого не случается из-за влажности, но здесь атмосфера более сухая, и я сразу заметил, что у меня начнется кровотечение. Это не серьёзная и не новая проблема», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Отметим, что в марте этого года у Медведева пошла кровь из носа во время матча с тем же Михельсеном на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а также в феврале во встрече с немцем Ян-Леннардом Штруффом на турнире в Марселе.