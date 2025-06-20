«Никогда раньше такого не испытывал». Зверев — о проблемах в матче с Коболли в Галле

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о проблемах в четвертьфинальном поединке на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

«Перед встречей я чувствовал себя прекрасно, а потом вдруг — очень, очень плохо. Меня вырвало, а через 15 минут я снова почувствовал себя хорошо. Так что не знаю, что это было. Честно говоря, никогда раньше такого не испытывал. Надеюсь, в ближайшие пару часов, когда уровень адреналина спадёт, я буду в порядке. После этого думаю, что это был довольно хороший матч», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В матче за выход в финал турнира в Галле Зверев сразится с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.