«Никогда раньше такого не испытывал». Зверев — о проблемах в матче с Коболли в Галле

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о проблемах в четвертьфинальном поединке на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
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«Перед встречей я чувствовал себя прекрасно, а потом вдруг — очень, очень плохо. Меня вырвало, а через 15 минут я снова почувствовал себя хорошо. Так что не знаю, что это было. Честно говоря, никогда раньше такого не испытывал. Надеюсь, в ближайшие пару часов, когда уровень адреналина спадёт, я буду в порядке. После этого думаю, что это был довольно хороший матч», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
В матче за выход в финал турнира в Галле Зверев сразится с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.
- 20 июня 2025
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