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«Никогда раньше такого не испытывал». Зверев — о проблемах в матче с Коболли в Галле

«Никогда раньше такого не испытывал». Зверев — о проблемах в матче с Коболли в Галле
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о проблемах в четвертьфинальном поединке на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 14:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6
6 		7 8
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Перед встречей я чувствовал себя прекрасно, а потом вдруг — очень, очень плохо. Меня вырвало, а через 15 минут я снова почувствовал себя хорошо. Так что не знаю, что это было. Честно говоря, никогда раньше такого не испытывал. Надеюсь, в ближайшие пару часов, когда уровень адреналина спадёт, я буду в порядке. После этого думаю, что это был довольно хороший матч», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В матче за выход в финал турнира в Галле Зверев сразится с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.

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