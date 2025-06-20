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Зверев — о будущем матче с Медведевым в Галле: один из самых сложных соперников в карьере

Зверев — о будущем матче с Медведевым в Галле: один из самых сложных соперников в карьере
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящей встрече с 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира ATP-500 в Галле (Германия).

Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я думаю, что это парень, с которым я играл больше всего в своей карьере, поэтому с нетерпением жду этого. За последние 18 месяцев произошло много событий. Определённо, он один из самых сложных соперников в моей карьере. Это будет отличный матч, и я действительно с нетерпением жду встречи с ним», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Последний раз Даниил Медведев и Александр Зверев встречались друг с другом в полуфинале Australian Open — 2024. Тогда россиянин одолел немца со счётом 5:7. 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

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