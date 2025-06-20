Зверев — о будущем матче с Медведевым в Галле: один из самых сложных соперников в карьере
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящей встрече с 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира ATP-500 в Галле (Германия).
Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Я думаю, что это парень, с которым я играл больше всего в своей карьере, поэтому с нетерпением жду этого. За последние 18 месяцев произошло много событий. Определённо, он один из самых сложных соперников в моей карьере. Это будет отличный матч, и я действительно с нетерпением жду встречи с ним», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
Последний раз Даниил Медведев и Александр Зверев встречались друг с другом в полуфинале Australian Open — 2024. Тогда россиянин одолел немца со счётом 5:7. 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2025
-
17:51
-
17:50
-
17:30
-
17:23
-
17:03
-
16:51
-
16:40
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:11
-
14:39
-
14:31
-
14:30
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:51
-
13:41
-
13:36
-
13:28
-
13:08
-
12:41
-
12:19
-
12:19
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
11:04
-
10:55
-
10:48