Рыбакина — Соболенко: Арина на тай-брейке выиграла первый сет 1/4 финала турнира в Берлине

Сегодня, 20 июня, продолжается травяной турнир категории ATP-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале соревнований проходит матч между казахстанской теннисисткой 11-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко. После первого сета счёт 7:6 (8:6) в пользу белорусской теннисистки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По личным встречам счёт — 5-5. Последнюю победу до этого момента одержала Арина Соболенко в матче в рамках Мировой теннисной лиги в Дубае — 7:6 (7:3). Теннисистки также проведут первую очную встречу на травяном покрытии.