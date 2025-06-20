Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Галле
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), одолев в матче 1/4 финала чеха Томаша Махача (23-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 16:25 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
23
Томаш Махач
Т. Махач
Матч продлился 1 час 24 минуты. За время игры Бублик выполнил 19 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Томаш Махач смог подать в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В полуфинале турнира в Галле Бублик сразится с победителем встречи между российским теннисистом Кареном Хачановым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
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