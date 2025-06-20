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Александр Бублик — Томаш Махач, результат матча 20 июня 2025, счёт 7:6 (7:2), 6:3, 1/4 финала турнира АТР-500 в Галле

Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Галле
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), одолев в матче 1/4 финала чеха Томаша Махача (23-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 16:25 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Томаш Махач
23
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Матч продлился 1 час 24 минуты. За время игры Бублик выполнил 19 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Томаш Махач смог подать в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале турнира в Галле Бублик сразится с победителем встречи между российским теннисистом Кареном Хачановым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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