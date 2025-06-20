Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), одолев в матче 1/4 финала чеха Томаша Махача (23-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Матч продлился 1 час 24 минуты. За время игры Бублик выполнил 19 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Томаш Махач смог подать в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале турнира в Галле Бублик сразится с победителем встречи между российским теннисистом Кареном Хачановым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.