Джек Дрейпер обыграл Брэндона Накашиму и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер вышел в полуфинал теннисного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в четвертьфинальном матче американского теннисиста Брэндона Накашиму (32-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Джек Дрейпер выполнил 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 2 брейк-пойнта из 10. Брэндон Накашима подал за игру 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Лондоне Джек Дрейпер сразится с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее британца Джейкоба Фирнли (7:5, 6:2).