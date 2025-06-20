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Джек Дрейпер — Брэндон Накашима, результат матча 20 июня 2025, счет 6:4, 5:7, 6:4, 1/4 финала турнира АТР-500 в Лондоне

Джек Дрейпер обыграл Брэндона Накашиму и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер вышел в полуфинал теннисного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в четвертьфинальном матче американского теннисиста Брэндона Накашиму (32-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 15:50 МСК
Брэндон Накашима
32
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 4
6 		5 6
         
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Джек Дрейпер выполнил 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 2 брейк-пойнта из 10. Брэндон Накашима подал за игру 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Лондоне Джек Дрейпер сразится с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее британца Джейкоба Фирнли (7:5, 6:2).

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