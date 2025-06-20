Джек Дрейпер станет четвёртым сеяным на Уимблдоне-2025
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер станет четвёртым сеяным на Уимблдоне-2025. Об этом стало известно после того, как британец вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В 1/4 финала Дрейпер обыграл 32-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 15:50 МСК
32
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
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6
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
В лайв-рейтинге Джек занимает четвёртую строчку. В его активе 4650 очков. Пятое место занимает американец Тейлор Фриц (4635). Таким образом, на Уимблдоне-2025 Дрейпер не встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, итальянцем Янником Синнером и немцем Александром Зверевым до полуфинала.
За выход в финал на турнире в Лондоне Дрейпер поспорит с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее британца Джейкоба Фирнли (7:5, 6:2).
Комментарии
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