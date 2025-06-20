Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер станет четвёртым сеяным на Уимблдоне-2025. Об этом стало известно после того, как британец вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В 1/4 финала Дрейпер обыграл 32-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

В лайв-рейтинге Джек занимает четвёртую строчку. В его активе 4650 очков. Пятое место занимает американец Тейлор Фриц (4635). Таким образом, на Уимблдоне-2025 Дрейпер не встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, итальянцем Янником Синнером и немцем Александром Зверевым до полуфинала.

За выход в финал на турнире в Лондоне Дрейпер поспорит с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее британца Джейкоба Фирнли (7:5, 6:2).