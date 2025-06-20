Рыбакина — Соболенко: Елена сравняла счёт по сетам в 1/4 финала турнира в Берлине
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Сегодня, 20 июня, продолжается травяной турнир категории ATP-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале соревнований проходит матч между казахстанской теннисисткой 11-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко. Первый сет выиграла белорусская теннисистка со счётом 7:6 (8:6). Во втором сете сильнее оказалась представительница Казахстана (6:3). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 17:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
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|2
|3
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|3
|5
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|6
|6
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
По личным встречам счёт — 5-5. Последнюю победу до этого момента одержала Арина Соболенко в поединке в рамках Мировой теннисной лиги в Дубае — 7:6 (7:3). Теннисистки также проведут первую очную встречу на травяном покрытии.
Комментарии
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