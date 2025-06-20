Рыбакина — Соболенко: Елена сравняла счёт по сетам в 1/4 финала турнира в Берлине

Сегодня, 20 июня, продолжается травяной турнир категории ATP-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале соревнований проходит матч между казахстанской теннисисткой 11-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко. Первый сет выиграла белорусская теннисистка со счётом 7:6 (8:6). Во втором сете сильнее оказалась представительница Казахстана (6:3). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По личным встречам счёт — 5-5. Последнюю победу до этого момента одержала Арина Соболенко в поединке в рамках Мировой теннисной лиги в Дубае — 7:6 (7:3). Теннисистки также проведут первую очную встречу на травяном покрытии.