«Его теннис не просел». Муратоглу — о шансах Джоковича на 25-й титул чемпиона ТБШ

Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о перспективах завоевания 25-го титула победителя турниров «Большого шлема» для сербского теннисиста Новака Джоковича.

«В следующий раз, когда вас спросят, может ли Новак Джокович выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема», подумайте вот о чём: что он только что показал нам на «Ролан Гаррос»? За 10 дней до Уимблдона — турнира, который он выигрывал семь раз, и где доходил до финала в шести из последних розыгрышей, — ясно одно: теннис Новака Джоковича всё ещё на месте. Но осталась ли у него прежняя страсть?

После трудного сезона на грунте Новак дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос», победив таких сильных игроков, как Зверев, и дав бой первой ракетке мира Яннику Синнеру в упорном матче из трёх сетов. Технически и физически он всё ещё на высшем уровне.

Давайте проясним: его теннис не просел. Он всё ещё способен демонстрировать ту самую точность, вариативность и тайминг, которые сделали его одним из величайших игроков в истории», – приводит слова Муратоглу We Love Tennis.