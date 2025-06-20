Кэти Бултер не смогла защитить титул в Ноттингеме, уступив в 1/4 финала Маккартни Кесслер
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39-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В четвертьфинале она проиграла 42-й ракетке мира американке Маккартни Кесслер со счётом 3:6, 6:3, 4:6.
Ноттингем. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 17:10 МСК
42
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|6
|
|6
|4
39
Кэти Бултер
К. Бултер
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Бултер три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Кесслер шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
За выход в полуфинал Маккартни Кесслер поспорит с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Линда Носкова (Чехия).
Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Кэти Бултер — действующая чемпионка соревнований.
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