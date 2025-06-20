Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Галле

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал травяного теннисного турнира в Галле (Германия), обыграв в матче 1/4 финала аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (63-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время встречи Карен Хачанов выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Томас Мартин Этчеверри подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за матч.

В полуфинал турнира в Галле Карен Хачанов сразится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, который был сильнее чеха Томаша Махача (7:6 (7:2), 6:3).