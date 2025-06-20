Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Галле
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал травяного теннисного турнира в Галле (Германия), обыграв в матче 1/4 финала аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (63-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 18:05 МСК
63
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время встречи Карен Хачанов выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Томас Мартин Этчеверри подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за матч.
В полуфинал турнира в Галле Карен Хачанов сразится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, который был сильнее чеха Томаша Махача (7:6 (7:2), 6:3).
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