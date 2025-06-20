Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Берлине, одолев Елену Рыбакину

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале она обыграла 11-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Соболенко шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Рыбакиной 14 эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За выход в финал турнира в Берлине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.