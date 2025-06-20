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Арина Соболенко — Елена Рыбакина, результат матча 20 июня, счёт 2:1, 1/4 финала WTA-500 в Берлине

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Берлине, одолев Елену Рыбакину
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале она обыграла 11-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).

Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 17:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		3 7 8
6 6 		6 6 6
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Соболенко шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Рыбакиной 14 эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За выход в финал турнира в Берлине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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