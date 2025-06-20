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Дрейпер — о 4-м номере посева на Уимблдоне: быть на такой позиции — невероятное ощущение

Дрейпер — о 4-м номере посева на Уимблдоне: быть на такой позиции — невероятное ощущение
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал получение четвёртого номера посева на Уимблдоне-2025.

«Само по себе быть на такой позиции — невероятное ощущение. В прошлом году я приехал на Уимблдон 40-м в рейтинге, а теперь еду туда под четвёртым номером — это результат всей той работы, которую проделали я и моя команда. Я очень горжусь этим», – сказал Дрейпер в интервью после победы в четвертьфинальном матче турнира в Лондоне.

Ранее Дрейпер вышел в полуфинал турнира в Лондоне (Великобритания), обыграв в поединке 1/4 финала американца Брэндона Накашиму (6:4, 5:7, 6:4). Этот результат позволит ему подняться с понедельника, 23 июня, на четвёртую строчку рейтинга АТР.

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