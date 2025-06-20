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Карлос Алькарас — Артур Риндеркнеш, результат матча 20 июня 2025, счет 7:5, 6:4, 1/4 турнира АТР-500 в Лондоне

Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира в Лондоне
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал травяного турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала французского теннисиста Артура Риндеркнеша (80-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 18:30 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Артур Риндеркнеш
80
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Матч продлился 1 час 22 минуты. За время игры Карлос Алькарас выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из двух. Артур Ринеркнеш подал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за время игры.

В полуфинале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сразится с победителем встречи между датчанином Хольгером Руне и испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.

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