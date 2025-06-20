Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал травяного турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала французского теннисиста Артура Риндеркнеша (80-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Матч продлился 1 час 22 минуты. За время игры Карлос Алькарас выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из двух. Артур Ринеркнеш подал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за время игры.

В полуфинале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сразится с победителем встречи между датчанином Хольгером Руне и испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.