Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира в Лондоне
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал травяного турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала французского теннисиста Артура Риндеркнеша (80-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.
Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 18:30 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
80
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Матч продлился 1 час 22 минуты. За время игры Карлос Алькарас выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из двух. Артур Ринеркнеш подал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за время игры.
В полуфинале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сразится с победителем встречи между датчанином Хольгером Руне и испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.
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