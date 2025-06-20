Определились полуфиналисты турнира в АТР-500 в Галле

Сегодня, 20 июня, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле. 1/2 финала:

Карен Хачанов (Россия) – Александр Бублик (Казахстан);

(Россия) – Александр Бублик (Казахстан); Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия).

В четвертьфинале турнира Карен Хачанов обыграл аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри (6:3, 6:2), а Даниил Медведев был сильнее американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 6:3.

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2,5 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.