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«Думаю, мне повезло». Соболенко — о победе над Рыбакиной в 1/4 финала в Берлине

«Думаю, мне повезло». Соболенко — о победе над Рыбакиной в 1/4 финала в Берлине
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Арина обыграла Елену со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).

Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 17:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		3 7 8
6 6 		6 6 6
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Елена — отличный игрок. У нас было много тяжёлых сражений на самых последних этапах турниров «Большого шлема». Она потрясающий игрок. Честно говоря, я понятия не имею, как мне удалось завоевать эти очки. Я думаю, мне повезло», — сказала Соболенко в интервью на корте.

За выход в финал турнира в Берлине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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