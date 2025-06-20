«Думаю, мне повезло». Соболенко — о победе над Рыбакиной в 1/4 финала в Берлине
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Арина обыграла Елену со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).
Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 17:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
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11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Елена — отличный игрок. У нас было много тяжёлых сражений на самых последних этапах турниров «Большого шлема». Она потрясающий игрок. Честно говоря, я понятия не имею, как мне удалось завоевать эти очки. Я думаю, мне повезло», — сказала Соболенко в интервью на корте.
За выход в финал турнира в Берлине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.
Комментарии
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