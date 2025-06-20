Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: результаты матчей 20 июня
Сегодня, 20 июня, прошёл пятый игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). 1/4 финала. Результаты игрового дня 20 июня:
- Алекс Михельсен (США) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 3:6;
- Флавио Коболли (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 4:6, 6:7 (6:8);
- Александр Бублик (Казахстан) – Томаш Махач (Чехия) – 7:6 (7:2), 6:3;
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия) – 3:6, 2:6.
Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
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