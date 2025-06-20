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Карлос Алькарас выиграл 16-й матч подряд

Карлос Алькарас выиграл 16-й матч подряд
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 16-ю победу подряд. Это его самая длинная беспроигрышная серия. Сегодня, 20 июня, Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв французского теннисиста Артура Риндеркнеша (80-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 18:30 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Артур Риндеркнеш
80
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Ранее Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос» — 2025. Для испанца это седьмой полуфинал в сезоне. Его статистика – 5-1, единственный раз он проиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Джеку Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6).

В полуфинале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сразится с победителем встречи между датчанином Хольгером Руне и испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.

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