Карлос Алькарас выиграл 16-й матч подряд

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 16-ю победу подряд. Это его самая длинная беспроигрышная серия. Сегодня, 20 июня, Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв французского теннисиста Артура Риндеркнеша (80-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Ранее Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос» — 2025. Для испанца это седьмой полуфинал в сезоне. Его статистика – 5-1, единственный раз он проиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Джеку Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6).

В полуфинале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сразится с победителем встречи между датчанином Хольгером Руне и испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.