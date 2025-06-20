«Это худшее, что может случиться с тобой». Кори Гауфф — о хейте в социальных сетях

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о проблеме травли теннисистов в социальных сетях.

«Это худшее, что может случиться с тобой. Угрозы смертью, твоей семье, тебе самой. У меня были люди, которые отправляли прямые сообщения в социальных сетях моему парню и друзьям по этому поводу. Расистские комментарии, всё, что вы только можете себе представить. Обнажённые фото и тому подобное. То, что происходит в теннисе, — это отвратительно.

Мы должны продолжать повышать осведомлённость об этом. Я бы хотела, чтобы некоторые платформы социальных сетей были вовлечены, не только когда речь идёт о теннисистах. Влиятельные лица, другие спортсмены – все получают эти отзывы, так что это то, к чему можно обратиться. Знаю, что WTA делает всё возможное, чтобы мы чувствовали себя защищёнными, однако я определённо думаю, что многие из этих платформ также могут вмешаться. Думаю, что TikTok лучше справляется с фильтрацией комментариев, поэтому вы на самом деле их не видите.

Я всё это вижу. Стараюсь самостоятельно фильтровать определённые слова, но люди проявляют творческий подход и пишут по-разному», — приводит слова Гауфф Punto de Break.