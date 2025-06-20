«Не каждый день всё складывается». Синнер опубликовал пост после поражения от Бублика

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост по итогам турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Во втором круге итальянец проиграл представителю Казахстана 45-й ракетке мира Александру Бублику — 6:3, 3:6, 4:6.

«Не каждый день всё складывается по-твоему, и это часть игры. Спасибо турниру в Галле и всем моим фанатам за поддержку, поздравляю Александра Бублика. Сейчас беру несколько выходных перед Уимблдоном — неделю на восстановление и подготовку. До скорой встречи», — написал Синнер в социальных сетях.

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующим чемпионом травяного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.