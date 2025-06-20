«Думал, буду чувствовать себя хуже». Алькарас — о победе в 1/4 финала турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился ощущениями после матча 1/4 финала турнира АТР-500, проходящего в Лондоне. Алькарас вышел в полуфинал турнира, обыграв француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4.

«Я думал, что буду чувствовать себя гораздо хуже, но мы — теннисисты, и должны делать всё, что нужно, чтобы чувствовать себя хорошо. Рад, что сегодня матч длился всего 1 час 20 минут — это больше похоже на игру на траве», – приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.

В полуфинале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сразится с победителем встречи между датчанином Хольгером Руне и испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.