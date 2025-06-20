Людмила Самсонова разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/2 финала в Берлине

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале она обыграла 13-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 57 минут. В её рамках Самсонова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал Людмила Самсонова сразится с китайской теннисисткой Ван Синьюй, которая вышла в 1/2 финала после отказа Паулы Бадосы из Испании.