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Людмила Самсонова — Аманда Анисимова, результат 20 июня, счёт 2:0, 1/4 финала WTA-500 Берлин

Людмила Самсонова разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/2 финала в Берлине
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале она обыграла 13-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:1, 6:1.

Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 20:05 МСК
Аманда Анисимова
13
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продолжалась 57 минут. В её рамках Самсонова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал Людмила Самсонова сразится с китайской теннисисткой Ван Синьюй, которая вышла в 1/2 финала после отказа Паулы Бадосы из Испании.

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