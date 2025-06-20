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Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты игрового дня 20 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты игрового дня 20 июня
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Сегодня, 20 июня, в Берлине (Германия) состоялся пятый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/4 финала. Результаты 20 июня:

  • Онс Жабер (Тунис, LL) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 1:6;
  • Паула Бадоса (Испания, 8) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 1:6 (отказ);
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6);
  • Аманда Анисимова (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 1:6, 1:6.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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