Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Берлине

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Сегодня, 20 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) завершились четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/4 финала. 1/2 финала:

Арина Соболенко (Беларусь,1) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Людмила Самсонова (Россия) — Ван Синьюй (Китай, Q).

В четвертьфинале соревнований Арина Соболенко одолела Елену Рыбакину (7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), Маркета Вондроушова оказалась сильнее Онс Жабер (4:6, 1:6). Ван Синьюй прошла в полуфинал после отказа Паулы Бадосы из Испании — 6:1 (отказ), а Людмила Самсонова разгромила Аманду Анисимову (6:1, 6:1).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.