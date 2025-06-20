Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Был где-то между ними». Джокович — о схожести своего стиля игры с Федерером и Надалем

«Был где-то между ними». Джокович — о схожести своего стиля игры с Федерером и Надалем
Комментарии

24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, насколько его стиль игры был схож с тем, что показывали его главные соперники в карьере — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

«Федерер — самый талантливый, за его игрой приятнее всего было наблюдать. Он использовал энергию максимально эффективно. Двигался легко, элегантно и при этом очень рационально, тогда как Надаль — полная противоположность: он доминировал за счёт физики.

Я находился где-то между ними, но мне ближе был стиль Надаля — больше скольжений, больше бега, акцент на игру с задней линии и так далее», – приводит слова Джоковича Tennis 365.

Материалы по теме
Фото: Новак Джокович празднует день рождения супруги Елены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android