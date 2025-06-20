«Был где-то между ними». Джокович — о схожести своего стиля игры с Федерером и Надалем

24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, насколько его стиль игры был схож с тем, что показывали его главные соперники в карьере — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

«Федерер — самый талантливый, за его игрой приятнее всего было наблюдать. Он использовал энергию максимально эффективно. Двигался легко, элегантно и при этом очень рационально, тогда как Надаль — полная противоположность: он доминировал за счёт физики.

Я находился где-то между ними, но мне ближе был стиль Надаля — больше скольжений, больше бега, акцент на игру с задней линии и так далее», – приводит слова Джоковича Tennis 365.