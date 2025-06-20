Джокович: противостояния с Федерером и Надалем оказали наибольшее влияние на моё развитие

24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, как сильно повлияло соперничество со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем на развитие его теннисной карьеры.

«У каждого из нас были свои особенности, и со временем по мере развития наших соперничеств они усиливались и становились всё ярче. Мы все трое это признаём, я знаю, что и они говорили то же самое — именно через соперничество мы повлияли друг на друга и как теннисисты, и как люди.

Без всяких сомнений могу сказать: мои противостояния с Федерером и Надалем оказали наибольшее влияние на моё развитие, особенно во второй половине карьеры — с 2011 года», – приводит слова Джоковича Tennis 365.