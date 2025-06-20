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Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 20 июня

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 20 июня
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Сегодня, 20 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоялись четвертьфинальные матчи травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/4 финала, Результаты 20 июня:

  • Лейла Фернандес (Канада) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 6:7 (6:8);
  • Магда Линетт (Польша) — Клара Таусон (Дания) — 6:2, 7:5;
  • Маккартни Кесслер (США) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:3, 3:6, 6:4;
  • Ребекка Шрамкова (Словакия) — Линда Носкова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:4.

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.

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